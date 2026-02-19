La popolazione di giocatori sta diminuendo oltre i livelli pre-pandemia, secondo un rapporto del settore

HQ

Probabilmente hai notato che più giochi vogliono più del tuo tempo che mai. Se non vogliono i tuoi soldi, vogliono il tuo tempo, quindi spendi tutte le ore libere che hai a grindare per il prossimo livello del battle pass o la skin a tempo limitato. È una tendenza che probabilmente vedremo solo aumentare, poiché le aziende saranno costrette a sfruttare al massimo una popolazione di giocatori in diminuzione.

Secondo una ricerca dell'analista del settore Matthew Ball (tramite PC Gamer), le popolazioni di gaming sono diminuite nei principali mercati di tutto il mondo. Ci si aspetterebbe questo confronto con i livelli della pandemia, dato che durante i lockdown per il COVID-19 la gente aveva poco altro da fare se non giocare a giocare in modo selvaggio. Tuttavia, ora stiamo arrivando a un punto in cui il numero di giocatori sta scendendo al di sotto di quello che aveva prima dell'apice dei lockdown in territori come gli Stati Uniti e il Canada.

Perché succede questo? Beh, sembra che i videogiochi stiano perdendo la guerra per la nostra attenzione. Nello stesso periodo analizzato da Ball (2020-oggi), vediamo che il tempo di visualizzazione di TikTok è aumentato di 50 milioni di ore negli Stati Uniti. Anche la spesa per OnlyFans è più che raddoppiata nello stesso periodo. In termini semplici, il gooning e lo scrolling sembrano superare il gaming al giorno d'oggi.

Per i giocatori e le aziende di videogiochi, questo è un brutto segno. I giocatori rimasti stanno sentendo la pressione, poiché sviluppatori e publisher entrano in un mercato sempre più competitivo, dove devono farti venire voglia di giocare al loro gioco più che ai titoli che già conosci e ami. Abbiamo visto i segnali di questo da un po' di tempo, ma vederli così chiaramente mostrati dai dati di Ball dimostra che i videogiochi sono davvero in un periodo in cui la crescita è una lotta incredibile per le aziende.