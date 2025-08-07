Italiano
La popolazione giapponese ha registrato un calo record nel 2024

Il numero di cittadini giapponesi è diminuito di oltre 900.000 persone nel 2024.

La popolazione del Giappone è in calo da 16 anni consecutivi e nel 2024 ha stabilito un nuovo record. Secondo France24, e riportato anche dalla finlandese YLE, nel 2024 il numero di cittadini giapponesi è diminuito di oltre 900.000 persone.

Per essere più precisi, nel 2024 il numero di giapponesi è diminuito di 908.574 persone, il che significa lo 0,75% a una popolazione totale di 120,65 milioni. Il primo ministro Shigeru Ishiba ha definito questa una "emergenza silenziosa".

D'altra parte, il numero di residenti stranieri è il più alto di sempre. "Al 1° gennaio 2025 c'erano 3,67 milioni di stranieri, che rappresentano quasi il tre per cento dell'intera popolazione giapponese ---".

Quindi, nel complesso, il Giappone ha la seconda popolazione più anziana del mondo dopo Monaco (secondo la Banca Mondiale).

