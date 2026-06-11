La Porsche 911 non passerà all'elettrica

HQ

Porsche ha frenato bruscamente i loro piani elettrici in generale e sembra attualmente riconsiderare la propria posizione sulle trasmissioni elettriche in generale. Nel mezzo di queste speculazioni hanno continuato a puntare verso l'offerta di una versione elettrica dell'iconica 911, ma Porsche, senza sorpresa, ha smentito questa voce.

Parlando a un evento organizzato da Auto, Motor und Sport (tramite DPA), il CEO di Porsche, Michael Leiters, avrebbe dichiarato che l'iconica auto sportiva non riceverà un motore EV completo. Invece, Porsche intende preservare la 911 attraverso una combinazione di tecnologia a combustione e ibrida.

Questo non significa che il 911 stia evitando del tutto il design dei veicoli elettrici. Porsche ha già introdotto la tecnologia ibrida nella generazione attuale e i dirigenti aziendali hanno ripetutamente sottolineato che i futuri 911 continueranno a evolversi con sistemi ibridi orientati alle prestazioni.

Ma non c'è un 911 EV diretto, a quanto pare.