La portaerei statunitense USS Gerald R. Ford subisce un incendio a bordo durante il diciottesimo giorno della guerra con l'Iran

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Si prevede che la USS Gerald R. Ford effettuerà una sosta temporanea in porto dopo un incendio a bordo mentre opera nella guerra contro l'Iran.

Le autorità statunitensi hanno riferito che l'incendio, iniziato in un'area lavanderia, ha lasciato quasi 200 marinai bisognosi di cure per inalazione di fumo, mentre un membro dell'equipaggio è stato evacuato per ulteriori cure. L'incendio richiese ore per contenere, ma non danneggiò il sistema di propulsione della nave, permettendone di rimanere operativa.

La portaerei, attualmente nel Mar Rosso, probabilmente si dirigerà verso la Baia di Souda in Grecia per le riparazioni dopo una lunga missione di nove mesi. Nonostante l'incidente, la nave continua a svolgere un ruolo centrale nelle operazioni militari statunitensi, con migliaia di personale e decine di aerei che supportano attacchi in corso nella regione.

La USS Gerald R. Ford (CVN-78), intitolata al 38º presidente degli Stati Uniti, è la nave capoclasse della più recente classe di portaerei nucleari della Marina degli Stati Uniti ed è attualmente la nave da guerra più grande e avanzata mai costruita.