La Premier League assicura cinque squadre in Champions League il prossimo anno, ma potrebbe salire a sei/sette

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La vittoria dell'Arsenal contro lo Sporting mercoledì nel primo turno dei quarti di finale di Champions League non è definitiva, e tutto si deciderà nel ritorno la prossima settimana, ma è stato sufficiente a confermare matematicamente che la Premier League avrà almeno cinque squadre in Champions League il prossimo anno, cosa quasi scontata: Spagna e Germania sono molto indietro in classifica.

La Premier League è riuscita a guadagnarsi un posto aggiuntivo per due anni consecutivi, che viene concesso secondo una classifica UEFA basata sulle vittorie in tutte e tre le competizioni UEFA per club: Champions League, Europa League e Conference League. Questo significa che, al momento, le cinque squadre che si qualificheranno per la Champions League sono Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool. Il Chelsea sarebbe andato in Europa League e il Brentford in Conference League.

Tuttavia, ci sono altre possibilità che potrebbero dare alla Premier League altri due posti in Champions League. Perché ciò accadesse, l'Aston Villa dovrebbe vincere Europa League e finire fuori dalla top four, e il Liverpool dovrebbe vincere la Champions League e anche finire fuori dalla quarta posizione.

Come riporta Sky, se entrambe le squadre vincono i loro tornei europei, ciò garantirebbe un posto in Champions League alla sesta e settima squadra di Premier League. Se uno dei due Liverpool o Aston Villa vincesse, la sesta squadra in campionato si qualificherebbe per la Champions League...

Inoltre, se il Nottingham Forest vincesse l'Europa League, giocherà anche la Champions League la prossima stagione, nonostante sia attualmente molto più vicino alla zona retrocessione, al 16° posto.