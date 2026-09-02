La Premier League batte ancora un record per il maggior numero di spese nel mercato dei mercati estivi

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La Premier League ha battuto, ancora una volta, un nuovo record... che è stato battuto l'anno scorso e che sarà superato quasi ogni anno, dato che i prezzi aumentano anche nel mercato dei trasferimenti calcistici. Tutti i club della Premier League hanno speso collettivamente £3,46 miliardi, 4,09 miliardi di euro quest'estate.

Il maggior spendacchiatore di quest'anno è stato il Manchester City, che ha speso 440 milioni di sterline, 526 milioni di euro per nove giocatori, inclusi due giocatori da record: Elliot Anderson e più recentemente Enzo Fernández, nella top 4 dei giocatori più costosi di tutti i tempi.

Il Chelsea (che ha speso £117 milioni, 138 milioni di euro per Morgan Rogers) e il Tottenham Hotspur (che ha chiuso 17° la scorsa stagione ed è stato quasi retrocesso) sono stati anche i club che hanno speso di più. Il Liverpool, che ha speso più spese lo scorso anno, ha speso "solo" 250 sterline, 264 euro in questo mercato, principalmente per il Bradley Barcola, 123 milioni di sterline, 143,4 milioni di euro con aggiunte.

Anche una squadra come il Coventry City, promossa in questa stagione, ha speso quanto il PSG, il maggior spendacchiatore della Ligue 1 quest'estate, come sottolinea RMC: 148 milioni di euro.