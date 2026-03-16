La Premier League impone una multa storica al Chelsea, ma mitigata dall'auto-segnalazione volontaria del club

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La Premier League ha imposto la sua multa più alta di sempre al Chelsea: £10 milioni, un divieto di un anno per i nuovi acquisti per la prima squadra - sospeso - e un divieto immediato di nove mesi per l'accademia. È una decisione storica, ma che il Chelsea ha accettato e ha concordato con la Premier League, senza alcuna sanzione sportiva come le detrazioni di punti.

La multa arriva mentre il club ha volontariamente segnalato violazioni relative alla rendicontazione finanziaria e agli investimenti di terzi, commessi tra il 2011 e il 2018, quando il club era di proprietà del miliardario russo Roman Abramovich (2009-2022). "Sono stati effettuati numerosi pagamenti segreti da parte di terzi legati al club a giocatori, agenti non registrati e altre terze parti", si legge nella dichiarazione, utilizzata per ingaggiare giocatori come Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle e Nemanja Matic.

La Premier League ha dichiarato che avrebbe dato al club una multa di £20 milioni, ma ha tenuto conto dell'autodenuncia proattiva del Chelsea, delle ammissioni di violazione e della "cooperazione eccezionale durante tutta l'indagine" come fattori attenuanti. La multa è stata dimezzata e il divieto di ingaggiare giocatori per la prima squadra è stato sospeso per due anni, il che significa che non entrerà in vigore se il Chelsea non commette ulteriori infrazioni.

Inoltre, si è constatato che, nonostante i pagamenti segreti, il club non avrebbe violato le regole di Redditività e Sostenibilità durante le stagioni applicabili, quindi una sanzione sportiva con detrazione di punti è stata esclusa.

Il Chelsea, tuttavia, ha ricevuto un'altra sanzione legata all'accademia a causa della registrazione dei giocatori dell'accademia tra il 2019 e il 2022: divieto immediato di nove mesi di trasferimento all'accademia e una multa di £750.000.