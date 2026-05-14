La Premier lettone Evika Silina si dimette dopo aver gestito i droni ucraini sul loro territorio

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La Primo Ministro lettone Evika Silina ha annunciato le sue dimissioni, mesi prima che le prossime elezioni fossero previste per ottobre. Arriva dopo il fallimento dell'esercito lettone nel rilevare due droni ucraini erranti, che la scorsa settimana si sono schiantati su un suolo lettone, un deposito di petrolio.

A seguito degli impatti, Silina licenziò il Ministro della Difesa, Andris Spruds, accusandolo di non aver sviluppato sistemi anti-droni migliori. Il partito Progressista, parte della coalizione che governa il Parlamento lettone e il partito di Spruds, procedette quindi a ritirare il loro sostegno al governo, lasciando Silina senza maggioranza al potere, lasciando a Silina senza altra scelta che dimettersi, altrimenti il Parlamento l'avrebbe votata per la sua eliminazione.

"In questo momento, l'invidia politica e gli interessi ristretti dei partiti hanno preso la precedenza sulla responsabilità", ha detto Silina, dopo che "i discorsi politici vuoti hanno scelto non una soluzione, ma una crisi" respingendo la loro proposta per un nuovo Ministro della Difesa.

Silina, del partito di centrodestra Nuova Unità, è salito al potere nell'agosto 2023, guidando una coalizione a tre leader per sostituire Krisjanis Karins, anch'egli del suo partito. Il presidente lettone, Edgars Rinkevics, inizierà la consultazione per scegliere un nuovo leader del governo venerdì prossimo, come previsto dalla costituzione.