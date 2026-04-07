La pressione sul Regno Unito per bandire Kanye West dopo la reazione negativa ai festival cresce

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La pressione sul governo del Regno Unito sta aumentando affinché impedisca a Kanye West di entrare nel paese dopo che la sua prenotazione da headliner al Wireless Festival ha scatenato una diffusa reazione negativa.

Il rapper, ora noto come Ye, ha subito ripetute critiche negli ultimi anni per commenti antisemiti, suscitando richieste da parte di figure politiche e gruppi comunitari di impedirne la comparsa. La controversia si è intensificata a seguito di un'ondata di ritiri degli sponsor dall'evento.

Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'organizzazione "profondamente preoccupante", mentre il sindaco di Londra Sadiq Khan ha affermato che i commenti passati dell'artista non riflettono i valori della città. Anche il Partito Conservatore di opposizione ha esortato il governo ad agire.

Il Ministero dell'Interno sta ora valutando se permettere a West di entrare nel paese, con il potere di negare l'ingresso per motivi di interesse pubblico. Il dibattito segue mosse simili all'estero, inclusa la cancellazione del visto in Australia lo scorso anno.

Gli organizzatori del festival hanno difeso la decisione, sostenendo di dare all'artista una seconda possibilità e di separare la sua musica dalle sue dichiarazioni passate. Dovremo aspettare e vedere cosa succede.