La presunta copia Pokémon Palworld ora ha la sua copia

Molte persone pensavano che Palworld fosse un'imitazione di Pokémon piuttosto spudorata quando è stato rilasciato tramite accesso anticipato per PC e Xbox nel gennaio 2024. Nintendo l'ha certamente pensata, citando in giudizio lo sviluppatore Pocketpair (anche se per varie violazioni di brevetti relative alle meccaniche di gioco piuttosto che al suo aspetto, come molti sembrano credere), motivo per cui Palworld è stato rilasciato su PlayStation 5 ma non su Switch.

Bene, questo non significa che i giocatori Nintendo debbano perdersi avventure simili a Palworld, perché ora gli utenti di ResetEra stanno sottolineando che un ovvio clone di Palworld è stato effettivamente rilasciato per Switch, quasi troppo invadentemente chiamato Palland, che viene venduto a soli £ 9,99 / € 9,99 - un terzo del prezzo di Palworld. Se date un'occhiata al trailer sulla pagina dell'eShop, tuttavia, vi renderete presto conto che è altamente discutibile se ne valga la pena, e la descrizione non urla esattamente originalità:

"Entra nel mondo di Palland, un accattivante gioco di sopravvivenza, costruzione ed esplorazione in cui tutto inizia con una base umile. In un ambiente vasto e pericoloso, decidi come raccogliere risorse, espandere il tuo rifugio e affrontare creature selvagge che possono essere sia minacce che preziose fonti di potere.

Al momento in cui scriviamo, il titolo rimane sull'eShop, ma resta da vedere se Nintendo prenderà provvedimenti contro quella che presumibilmente considera una copia di una copia.