La prima auto di Dreames è un veicolo elettrico e sarà economica

La prima auto del produttore di aspirapolvere Dreame Technology è, come abbiamo riportato in precedenza, una copia Bugatti Chiron abbastanza spudorata in termini di design, ma nulla all'interno della carrozzeria in alluminio assomiglia alla costosissima hypercar del Gruppo Volkswagen da 4 milioni di sterline. L'auto di debutto di Dreame è un'auto elettrica pura (non sorprende) e ha (come puoi vedere) quattro porte e un sedile posteriore a tutti gli effetti che ricorda la Koenigsegg Gemera. Si dice che il prezzo si aggiri intorno agli 83.000 dollari, che è molto, molto, molto più economico della Bugatti Chiron o della Koenigsegg Gemera.

Carscoops scrive quanto segue:

Citando un recente incontro di comunicazione interna, l'outlet cinese riferisce che il fondatore dell'azienda ha detto al suo team che i modelli premium Starry Sky Auto saranno costruiti su passi di 3,2 metri (126 pollici) e 3,3 metri (130 pollici) di lunghezza. Ha anche "avanzato i requisiti che il primo dovrebbe essere più grande in lunghezza, larghezza e altezza rispetto a Li Auto L9 e M9, e il secondo dovrebbe avere un aspetto prepotente e robusto, con tutte le dimensioni non inferiori a quelle del Cullinan". Secondo il rapporto, Dreame Auto ha "riunito un team intersettoriale che si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e controllo qualità. Il team comprende personale di ricerca e sviluppo proveniente dalla sua attività originale di hardware intelligente, nonché esperti della produzione di veicoli tradizionali".