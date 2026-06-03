La prima azienda agricola di mobili della Gran Bretagna fa crescere alberi trasformandoli in sedie

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In una fattoria in Inghilterra, sta crescendo qualcosa di molto più insolito di frutta e verdura. Lì, per quasi due decenni, Alice e Gavin Munro hanno sviluppato quella che definiscono la prima fattoria di mobili della Gran Bretagna, dove alberi vivi vengono modellati in sedie finite.

Non sorprende che sia un processo lento e difficile, in cui i giovani alberi crescono su strutture metalliche e, attraverso innesto e potatura, assumono gradualmente la forma desiderata. Una sedia finita può richiedere tra sei e nove anni e, una volta ritenuta pronta, il "mobilio" viene raccolto e lasciato asciugare per circa un anno.

La coppia ha sperimentato diverse specie di alberi, tra cui salice, quercia, frassino, ciliegio e faggio. Il risultato sono mobili unici venduti sia come oggetti funzionali che come opere d'arte. Oltre alle sedie, hanno anche sviluppato tavoli, lampade e altri elementi di design d'interni.

La coppia, che attualmente gestisce l'azienda, sta ora cercando di condividere i loro metodi con più persone e incoraggiarle a coltivare i propri mobili.