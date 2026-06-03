La prima azienda agricola di mobili della Gran Bretagna fa crescere alberi trasformandoli in sedie
Quello che sembra uscito da un romanzo fantasy sta in realtà prendendo forma in una fattoria in Inghilterra.
In una fattoria in Inghilterra, sta crescendo qualcosa di molto più insolito di frutta e verdura. Lì, per quasi due decenni, Alice e Gavin Munro hanno sviluppato quella che definiscono la prima fattoria di mobili della Gran Bretagna, dove alberi vivi vengono modellati in sedie finite.
Non sorprende che sia un processo lento e difficile, in cui i giovani alberi crescono su strutture metalliche e, attraverso innesto e potatura, assumono gradualmente la forma desiderata. Una sedia finita può richiedere tra sei e nove anni e, una volta ritenuta pronta, il "mobilio" viene raccolto e lasciato asciugare per circa un anno.
La coppia ha sperimentato diverse specie di alberi, tra cui salice, quercia, frassino, ciliegio e faggio. Il risultato sono mobili unici venduti sia come oggetti funzionali che come opere d'arte. Oltre alle sedie, hanno anche sviluppato tavoli, lampade e altri elementi di design d'interni.
La coppia, che attualmente gestisce l'azienda, sta ora cercando di condividere i loro metodi con più persone e incoraggiarle a coltivare i propri mobili.