La prima batteria quantistica al mondo viene caricata utilizzando la logica opposta a quella di una batteria tradizionale

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Quantum Battery non è più solo fantascienza. I ricercatori australiani hanno presentato il primo prototipo funzionante di batteria quantistica in grado di caricare, immagazzinare e scaricare energia. Lo studio "Superextensive electrical power from a quantum battery" è piuttosto esteso e tecnico, e può essere letto qui. Le insaperazioni sull'argomento sono state svolte da The Guardian e Tekniikan Maailma.

A differenza delle batterie tradizionali, che si basano su reazioni chimiche, le batterie quantistiche potrebbero teoricamente fornire una ricarica significativamente più efficiente e veloce rispetto alle batterie tradizionali.

Questo nuovo prototipo è il primo a implementare l'intero ciclo di funzionamento della batteria: carica, accumulo di energia e scarica. Il risultato chiave di questo studio riguarda l'eccezionale scalabilità delle batterie quantistiche. A differenza delle batterie tradizionali, dove una maggiore capacità significa un tempo di ricarica più lungo, le batterie quantistiche hanno l'effetto opposto. Quando vengono aggiunte più celle quantistiche al sistema, la carica accelera. Tuttavia, l'attuale prototipo è ancora molto lontano dalle applicazioni pratiche.

Allora, cosa riserva il futuro? La carica quasi istantanea delle batterie quantistiche potrebbe in futuro beneficiare in particolare i computer quantistici, dove l'approvvigionamento energetico deve essere implementato in modo preciso ed efficiente. La tecnologia potrebbe anche consentire il trasferimento di energia wireless su lunghe distanze, cosa utile per dispositivi come droni che possono essere caricati in volo, o veicoli, che possono essere caricati mentre sono mobili.

Purtroppo, sembra che la tecnologia sia ancora lontana dall'essere pronta per applicazioni come le auto elettriche.