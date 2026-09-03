La prima espansione di Crimson Desert uscirà il mese prossimo

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Crimson Desert ha annunciato che la sua prima espansione, Charting the Unknown, uscirà già il mese prossimo. Sappiamo che gli sviluppatori di Pearl Abyss hanno lavorato rapidamente, apportando aggiornamenti importanti al gioco nei mesi successivi al lancio, ma hanno anche lavorato al suo primo importante nuovo lancio di contenuti.

Tracciare l'Ignoto ci porta oltre il Crimson Desert, per esplorare una regione completamente nuova. Vediamo Kliff con un po' di grigio nella barba, che dà un'occhiata alla mappa delle terre davanti a noi. Vediamo anche Damiane e Oongka in nuove cutscene, il che indica che finalmente avremo più profondità nei personaggi aggiuntivi che puoi interpretare in Crimson Desert.

Naturalmente, dato che Crimson Desert è il gioco che contiene quasi tutto ciò che si potrebbe immaginare in un gioco action/avventura, vediamo anche molte nuove funzionalità arrivare in Charting the Unknown. Il combattimento navale è presente nel trailer qui sotto, e Kliff è visto cavalcare uno squalo sott'acqua, oltre a combattere un mech gigante sotto la superficie.