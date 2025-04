La prima immagine del figlio di 10 anni di Putin emerge su Telegram Nato dalla relazione di Putin con la ginnasta olimpica Alina Kabaeva.

HQ Le ultime notizie sulla Russia . Nuove immagini hanno acceso nuove speculazioni sulla vita privata di Vladimir Putin, con un canale Telegram anti-Cremlino ampiamente seguito (ora cancellato) che afferma di rivelare il figlio segreto di 10 anni. Il ragazzo, che si dice si chiami Ivan Vladimirovich Putin, vive sotto intensa protezione e isolamento, circondato da custodi. I suoi lineamenti hanno attirato paragoni con l'infanzia del leader russo, approfondendo l'intrigo. Presumibilmente, è il maggiore di due figli nati dalla relazione di Putin con la ginnasta olimpica Alina Kabaeva. Mentre i media affiliati al Cremlino hanno precedentemente accennato alla presenza di giovani membri della famiglia, la conferma ufficiale rimane assente. Ivan Vladimirovich Putin // Shutterstock