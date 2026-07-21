La "prima modalità PvE sperimentale" di Marathon arriva oggi; Vault Breaker introdurrà la "progressione roguelite"

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Molti rapporti suggerivano che Marathon volesse entrare nel campo del gameplay PvE, una decisione piuttosto insolita considerando che Bungie aveva Destiny 2 in tasca e aveva deciso di abbandonare il titolo a favore del suo sparatutto PvVE estrattivo.

In ogni caso, questa prima incursione nel mondo del PvE è stata ora rivelata. Si chiama Vault Breaker ed è la "prima modalità PvE sperimentale" di Marathon, ambientata nell'Archivio Criogenico, e vede i giocatori, da soli, in coppia o come trio che combattono attraverso "orde UESC, misure di sicurezza dei vault... e persino il Compilatore."

Ci viene detto che la modalità utilizza la "progressione roguelite" e che non ci saranno giocatori nemici, rendendo l'esperienza molto unica rispetto a quella che Marathon ha offerto finora.

Per quanto riguarda il lancio di Vault Breaker, è una modalità di gioco a tempo limitato, il che significa che, sebbene uscirà oggi, 21 luglio, rimarrà attiva solo fino al 4 agosto. Se dovesse avere successo, Bungie senza dubbio esplorerà di renderlo un elemento permanente e più completo nel gioco.