La prima nuova specie di Spinosaurus dal 1915, nominata in un nuovo rapporto, aveva una cresta a forma di scimitarra

Lo Spinosaurus è senza dubbio uno dei dinosauri più popolari, ma anche uno dei più controversi. L'immagine classica di un mostro enorme, feroce e bipede, più grande e forte di un T.Rex, resa popolare in Jurassic Park 3, è stata dibattuta e smentita dalla maggior parte dei paleontologi, ma continuano a non essere d'accordo su quanto fossero acquatici gli animali, sulle loro abitudini di caccia o se fossero quadrupedi o bipedi.

Dal 19 febbraio 2026, una nuova scoperta aggiungerà nuove informazioni alla tradizione dello Spinosaurus, poiché una nuova specie, chiamata Spinosaurus mirabili, è stata appena ufficialmente nominata per la prima volta in un articolo appena pubblicato su Science (tramite El País).

Lo Spinosaurus mirabilis è solo la seconda specie di Spinosaurus a essere nominata, in onore dello Spinosaurus egypticus, trovato per la prima volta nel 1915, i cui fossili originali furono distrutti a Monaco durante la Seconda Guerra Mondiale.

La caratteristica più evidente del Mirabilis è uno stemma a forma di scimitarra, una caratteristica mai vista prima in questo tipo di dinosauri teropodi, e raffigurata per la prima volta nelle illustrazioni del paleoartista Daniel Navarro.

Gli studi iniziali descrivono il Mirabilis più vicino a un airone che a un coccodrillo nei suoi abitudini, che vive e caccia in acque basse e piuttosto lontano dal mare. Vivono nell'attuale Nord dell'Africa circa 95 milioni di anni fa, misurano circa 13 metri, 6 o 7 tonnellate, e hanno mascelle che fungevano da "gabbie" per i pesci. Altri dinosauri, tra cui due sauropodi (quelli con il collo lungo), furono trovati nelle vicinanze.

Paul Sereno, paleontologo principale della spedizione, ha trovato per la prima volta alcuni fossili di Spinosaurus nel deserto del Sahara nel 2019. È tornato nel 2022, in uno scavo arduo con 29 paleontologi provenienti da cinque paesi, e oggi sono stati annunciati i loro risultati. I fossili sono ora a Chicago, ma saranno restituiti al Niger, dove Sereno prevede di aprire due musei e un istituto paleontologico.

