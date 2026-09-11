La prima patch di Star Wars Zero Company schiaccia un sacco di insetti fastidiosi

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A parte il fatto che una gran parte degli sviluppatori che hanno creato Star Wars Zero Company sono stati messi in congedo integrazione poco prima del lancio del titolo, il progetto strategico tattico ambientato in una galassia lontana, lontana sembra essere arrivato a un grande scoppio. Le recensioni sono state positive, l'accoglienza dei fan molto positiva e i segnali suggeriscono che il titolo sia un successo. Ma ci sono comunque alcuni problemi di prestazioni e bug da risolvere...

A tal fine, è arrivata la principale prima patch post-lancio, con l'Aggiornamento 1.1 che ha risolto una serie di problemi del gioco, che probabilmente ti hanno causato qualche problema ultimamente.

Disponibile ora su tutte le piattaforme, le note complete della patch per l'aggiornamento sono disponibili qui sotto.

Correzioni di bug

Prestazioni e stabilità:



Risolto vari problemi di crash.



Ho risolto vari scatti visivi.



Ho risolto un problema per cui i salvataggi Beskar venivano temporaneamente cancellati.



Risolto un problema di crash per la modalità Beskar.



Aggiornato il minimo dei driver suggeriti alle versioni attuali pronte per il gioco di Nvidia e AMD - Nota dello sviluppatore: Abbiamo anche aggiornato l'aggiornamento testuale del prompt di dialogo per indicare che è necessario aggiornare le versioni dei driver.



Ho risolto un problema per cui le impostazioni di Aggiornamento di Illuminazione Globale e Riflessioni facevano riferimento accidentalmente al Ray Tracing.



Ho corretto un raro softlock nel menu principale causato dall'spam aggressivo di input mentre si svolge la cinematica introduttiva.



Ho risolto i problemi di corruzione dei salvataggi che potevano verificarsi con uno spegnimento improvviso o forzato del gioco.



Ha risolto un problema per cui i giocatori non ricevevano il preordine o gli articoli della Deluxe Edition.



Cinematiche e conversazioni:



Corretto un movimento involontario dei capelli di Fathom durante alcune scene cinematografiche.



Corretto l'animazione di risposta di diversi personaggi nella Tana quando Hawks è vicino o in conversazione con loro.



Animazioni correse per i Clone Troopers durante alcune scene.



Animazioni corresse per Kabb durante le conversazioni.



Corretto un problema con il modo in cui il braccio di Hawks appariva durante un'animazione in piedi.



Corretto un problema per cui Trick indossava il suo elmo predefinito entrando a Stillwatch senza uno.



Corretto un problema per cui Trick indossava il suo outfit predefinito prima di entrare a Stillwatch dopo un riavvio della partita.



Ha risolto un problema per cui Hawks a volte mancava nella cinetica di chiusura di Bespin.



Personalizzazione:



Corretto un problema per cui la spada laser di Tel-Rea Vokoss veniva ancora mostrata dopo aver cambiato con un Astromech nella struttura di personalizzazione.



Risolto un problema in cui scambiare l'Origine di un Operatore da un altro Umanoide a un Clone e viceversa si usa l'Anteprima Vocale predefinita dell'origine precedentemente selezionata.



Ho risolto un problema per cui il Dossier di anteprima di Hawks non si riproduceva durante la creazione del personaggio.



Banca dati:



Ha risolto un problema che corrompeva i personaggi se interagivi con il Databank mentre salvavi.



Corretto un problema per cui le informazioni potevano essere corrotte durante la modifica dei caratteri nel Databank.



Corretto un problema in cui il nome di un altro Operatore veniva cambiato erroneamente dopo aver modificato il nome di un altro Operatore, causando nomi di personaggi duplicati e personalizzazione inefficace per l'Operatore interessato.



Incontri:



Corretto un problema per cui l'ultimo avversario della missione eroica di Tel-Real Vokoss non riassegnava correttamente il bersaglio all'Operatore che lo aveva colpito.



Corretto un problema in cui l'ultimo avversario della missione eroica di Tel Real Vokoss non riusciva a riassegnare il bersaglio all'Operatore che raduna Tel mentre è in pericolo.



Strategia:



Ha risolto un problema per cui la vasca di bacta poteva essere usata più di una volta in un ciclo.



Ho risolto un problema per cui veniva generato un salvataggio automatico extra durante il caricamento da un salvataggio.



Ho risolto un raro softlock che si è verificato nel tutorial della Medbay.



Ho risolto un problema per cui il passaggio dal menu di selezione della squadra durante l'apertura della modalità di ispezione bloccava la progressione.



Corretto un problema per cui le Specializzazioni Secondarie non aggiungevano correttamente gli Allenamenti Incrociati passivi della Specializzazione al pool di selezione al livello Relazione +8.



Le Specializzazioni Secondarie verranno ora conteggiate correttamente durante il test dei requisiti e dei risultati specifici della Specializzazione durante le Operazioni.



Tattico:



Ho risolto un problema in cui i tiri possono essere mancati, anche quando la probabilità di colpire è del 100%.



Ho risolto un problema per cui i fucili a dispersione di livello 2-4 usavano accidentalmente valori di livello 1.



Corretto un problema in cui gli attacchi a cono si scattavano in modo innaturale quando si mirava con mouse e tastiera.



Corretto un problema con l'animazione di sparo di Kabb quando si usa l'M-32.



Corretto un problema che impediva al giocatore di usare gli Operatori che finivano fuori dalla mappa.



Corretto un problema per cui il Dismantellatore di Droidi concedeva erroneamente l'Armonia a tutte le morti nemiche invece che solo a quelle dei Droidi.



Corretto un problema per cui gli attacchi Force di Tel Rea mostravano valori di danno errati nell'interfaccia quando venivano applicati i bonus.



Corretto un problema per cui gli attacchi della Forza di Tel Rea applicavano il bonus di Cross Training a Danno a Distanza due volte invece che una.



Corretto un problema per cui gli attacchi della Forza di Tel Rea non aggiungevano correttamente i bonus al danno critico.



Corretto un problema di danno base per il colpo DC-17m Anti-Armor che gli impediva di infliggere Colpi Critici o ricevere bonus di danno che dovrebbero applicarsi alle granate.



Corretto un problema che rendeva difficile il controllo del miramento con Rocket Strike e DC-17m Anti-Carriola.



Corretto un problema per cui gli Ion Blaster raddoppiavano il loro Danno Critico.



Ho risolto un problema per cui la quantità di Focus mostrata nel Menu Radiale non veniva visualizzata anche negli altri menu.



Corretto un problema per cui l'abilità Scanner Potenziato dell'Astromech mostrava Bersaglio Invalido quando attivava l'abilità sul controller.



Ho risolto un problema per cui mancava l'interfaccia Rally quando si mirava a un'unità dall'anteprima Move.



Corretto un problema in cui i danni ridotti a zero o sotto zero non erano rappresentati correttamente nell'interfaccia.



Corretto un problema in cui la Sofferenza Condivisa poteva verificarsi fuori campo.



Ho risolto un problema in cui lo status di Immobile veniva applicato ma non forniva alcun bonus.



Ha risolto un problema per cui nessun proiettile si vedeva quando un Droideka sparava con la linea di vista bloccata.



Corretto un problema per cui i nemici fuori dal cono di mira di Sweeping Salvo venivano comunque colpiti dall'abilità.



Ho risolto un problema con il secondo livello del talento A Life of Labor che faceva accumulare i bonus all'infinito se acquistato ripetutamente.



Migliorata la stabilità della telecamera per ridurre il drift durante la selezione dei bersagli per abilità in combattimento.



Ho corretto un problema in cui i colpi di Overwatch attivati contro gli attaccanti facevano sparare i nemici attraverso oggetti solidi contro gli operatori che non potevano vedere.



Sono stati sistemati alcuni episodi di attivazione di Overwatch su un'unità fuori dal cono di mira.



Ha risolto vari problemi di Overwatch che causavano attacchi involontari a nemici e operatori.



Ha risolto un problema che faceva oscillare la telecamera durante la transizione alla visuale sopra la spalla.



Corretto un problema per cui un operatore poteva mancare dalla tua squadra quando arrivavi a una missione tattica.



Corretto un problema di ordine di turno che faceva curare il Coil Captain un bersaglio già ucciso da Overwatch.



Corretto un problema in cui le azioni di combattimento non venivano elaborate correttamente.



Aggiornamenti delle funzionalità

Tutorial:



Ora puoi usare l'opzione dietro nel menu Mod delle Armi per chiudere il tutorial.



Struttura di Aggiornamento



Annullare un aggiornamento che richiede più cicli ora mostra correttamente che i progressi sono stati resettati.



Missione Eroica di Tel-Rea: