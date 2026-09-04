La prima patch di The Blood of Dawnwalker mostra l'impegno dei Rebel Wolves per il futuro del gioco

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Anche con sviluppatori veterani nel tuo studio, può essere difficile far partire una nuova IP. The Blood of Dawnwalker è stato lanciato proprio questa settimana, e già sembra che i giocatori stiano divorando ciò che Rebel Wolves ha messo davanti a loro, come se il protagonista Coen potesse divorare un po' di sangue gustoso.

Solo un giorno dopo la data ufficiale di lancio, il 3 settembre, Rebel Wolves ha già pubblicato il primo hotfix del gioco. Leggendo le note della patch su Steam, vediamo che non si tratta di una patch molto robusta, ma risolve problemi come l'input durante la corsa con il controller, oltre a molteplici questioni di missioni come Farkas che diventa muto quando uccidi tutti gli NPC intorno a lui, e Lunka che si perde nel tutorial.

Sono in arrivo altre correzioni di bug, tra cui l'arresto degli scatti del gioco quando è in modalità finestre/borderless, la compilazione di crash degli shader e la mancanza di opzioni di mappatura per un gamepad PS5. Tutto ciò dimostra che Rebel Wolves è impegnato nel futuro del gioco.

Dovresti aspettare che escono ancora qualche patch prima di prendere The Blood of Dawnwalker ? Beh, la nostra recensione gli dà un 9 su 10, quindi pensiamo che sia una scelta abbastanza sicura prenderla finché puoi, e provarla prima che gli spoiler della storia inizino a circolare su internet.