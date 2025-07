La prima portaerei cinese fa una visita storica a Hong Kong La Cina mette in mostra la sua potenza navale in espansione con un'esibizione di cinque giorni nelle acque di Hong Kong.

HQ Le ultime notizie sulla Cina . Giovedì, la portaerei di costruzione nazionale cinese, accompagnata da diverse navi militari, è arrivata a Hong Kong per la sua visita inaugurale, segnando una significativa dimostrazione di forza militare vicino alla città. Questa visita arriva poco dopo un recente anniversario che celebra il ritorno di Hong Kong al dominio cinese, attirando un grande interesse pubblico e simboleggiando le crescenti capacità marittime del paese. "Non tutti i paesi possono raggiungere questo obiettivo", ha detto Richard Yip. Richard Yip, che ha viaggiato dalla sua città natale di Dongguan, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. Reuters ha riferito che ha detto: "Vedere questo tipo di sviluppo, dove nel giro di 20 o 40 anni è progredito al livello attuale, è davvero impressionante". La portaerei della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Shandong // Shutterstock