La prima sezione della recinzione di confine thailandese al confine con la Cambogia è stata completata

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Sebbene le ostilità tra Thailandia e Cambogia siano terminate alla fine del 2025 con un accordo bilaterale, dopo un anno che ha lasciato 150 morti e 300.000 sfollati, le braci di vecchie dispute territoriali ancora fumano.

Un riflesso della fragilità di questa pace è che la Thailandia iniziò a costruire un muro per separare il confine tra i due paesi nel distretto di Pong Nam Ron, lungo circa sette chilometri e realizzato in cemento "resistente al fuoco di armi piccole", secondo Reuters, citando il Capo delle Forze Armate Reali Thailandesi, Generale Ukrit Boontanon. La costruzione della prima sezione di questo muro, lunga circa 1,3 km, è ormai completata e sono in fase di valutazione piani per costruire strutture simili lungo i 817 chilometri di confine tra i due paesi.

Mentre questo muro viene costruito, truppe thailandesi e cambogiane rimangono schierate su entrambi i lati del confine, in attesa di vedere cosa accadrà, incerti se il muro sarà un simbolo di una pace precaria o un presagio di un futuro conflitto.