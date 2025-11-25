La prima stagione di Call of Duty: Black Ops 7 parte il 4 dicembre, ecco cosa aspettarsi

HQ

Dire che Call of Duty: Black Ops 7 era il Black Ops più grande fino ad allora era forse un po' troppo alto al lancio, dato che il gioco impallidiva sicuramente rispetto a Black Ops 6, per quanto riguarda il contenuto puro. Tuttavia, questo probabilmente cambierà presto, perché tra una settimana arriverà la prima stagione del gioco che introdurrà ogni sorta di nuovo oggetto per Multiplayer, Zombies, Warzone e persino per il Campaign.

Anche se puoi vedere la roadmap completa e il trailer di lancio della Stagione 1 qui sotto, abbiamo preparato anche un rapido riassunto di cosa aspettarti.

Multigiocatore



Nuove mappe: Fate, Utopia, Odysseus e Standoff al lancio della stagione e Sleighjacked, Meltdown, Yakei, Fringe e da definire in stagione.



Modalità: Caccia agli oggetti di scena, Uno nella Camera, Tiratore scelto al lancio e Bastoni e Pietre, Gioco con le Armi, Caos Natalizi, Combattimento di Neve, Presa e Da Definire in stagione



Serie di punteggi: Drone Occhio Morto



Zombie



Mappa: Astra Malorum



Mappe di sopravvivenza: Uscita 115 e Cosmodromo Zarya



Mode: Diretto Ashes of the Damned al lancio e Jingle Hells, Lost Keeper's Challenge e da definire in stagione



Nuovo Nemico: O.S.C.A.R.



Nuova Arma Meraviglia: LGM 1



Nuove modifiche per munizioni: Light Mend e Shatter Blast



Nuovi potenziamenti del campo: Frost Blast, Tesla Storm e Mister Peeks



Nuovo vantaggio: Calcio di mulo



Nuovi Gobblegums: Esposizione Elementale e Lista di Sfinimenti



Zona di guerra



Nuova mappa: Haven's Hollow



Nuovi POI a Verdansk



Mode: Battle Royale + Casual, Resurgence + Casual e Weekend LTM al lancio e Holiday Rush, High Octane e TBA in stagione.



Cambiamenti all'equipaggiamento



Nuovo equipaggiamento: Drone a Ago, Granata Puntiferica, Segnale Fantasma ed Unità Echo



Aggiornamenti sui vantaggi



Nuovo strumento di movimento per rampino



Campagna (Endgame)



Quattro nuovi eventi mondiali



Otto nuove abilità esotiche



Pista di abilità Phantom durante la stagione



In tutto Black Ops 7 e Warzone



Nuove armi: Maddon RF8, Ballistic Knife e KOGOT-7 al lancio e SOKOL 545, Sturmwolf 45, NX Ravager e Hawker HX in stagione.



Nuovi accessori: Akita Scorchlink Akimbo, MPC-25 Contrabloom, M8A1 Autostrike-X8 Conversion, CODA 9 Adaptive Discharge, AK-27 Battle-Scar Conversion e Redwell Shade-X Suppressor.



Nuovi operatori: Dorne e Scorn



Nuovi eventi: Rally Point, Naughty & Nice Codmas, Evento della Classifica Astra Malorum, più tre eventi da definire.



Season 1 debutta il 4 dicembre, quindi assicurati di tornare su Black Ops 7 per vedere cosa ti sta offrendo.