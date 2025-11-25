news
Call of Duty: Black Ops 7
La prima stagione di Call of Duty: Black Ops 7 parte il 4 dicembre, ecco cosa aspettarsi
La roadmap per la prossima stagione è stata pubblicata e c'è molto in serbo per i fan del Multiplayer, degli Zombies, della Warzone e persino della Campagna.
Dire che Call of Duty: Black Ops 7 era il Black Ops più grande fino ad allora era forse un po' troppo alto al lancio, dato che il gioco impallidiva sicuramente rispetto a Black Ops 6, per quanto riguarda il contenuto puro. Tuttavia, questo probabilmente cambierà presto, perché tra una settimana arriverà la prima stagione del gioco che introdurrà ogni sorta di nuovo oggetto per Multiplayer, Zombies, Warzone e persino per il Campaign.
Anche se puoi vedere la roadmap completa e il trailer di lancio della Stagione 1 qui sotto, abbiamo preparato anche un rapido riassunto di cosa aspettarti.
Multigiocatore
- Nuove mappe: Fate, Utopia, Odysseus e Standoff al lancio della stagione e Sleighjacked, Meltdown, Yakei, Fringe e da definire in stagione.
- Modalità: Caccia agli oggetti di scena, Uno nella Camera, Tiratore scelto al lancio e Bastoni e Pietre, Gioco con le Armi, Caos Natalizi, Combattimento di Neve, Presa e Da Definire in stagione
- Serie di punteggi: Drone Occhio Morto
Zombie
- Mappa: Astra Malorum
- Mappe di sopravvivenza: Uscita 115 e Cosmodromo Zarya
- Mode: Diretto Ashes of the Damned al lancio e Jingle Hells, Lost Keeper's Challenge e da definire in stagione
- Nuovo Nemico: O.S.C.A.R.
- Nuova Arma Meraviglia: LGM 1
- Nuove modifiche per munizioni: Light Mend e Shatter Blast
- Nuovi potenziamenti del campo: Frost Blast, Tesla Storm e Mister Peeks
- Nuovo vantaggio: Calcio di mulo
- Nuovi Gobblegums: Esposizione Elementale e Lista di Sfinimenti
Zona di guerra
- Nuova mappa: Haven's Hollow
- Nuovi POI a Verdansk
- Mode: Battle Royale + Casual, Resurgence + Casual e Weekend LTM al lancio e Holiday Rush, High Octane e TBA in stagione.
- Cambiamenti all'equipaggiamento
- Nuovo equipaggiamento: Drone a Ago, Granata Puntiferica, Segnale Fantasma ed Unità Echo
- Aggiornamenti sui vantaggi
- Nuovo strumento di movimento per rampino
Campagna (Endgame)
- Quattro nuovi eventi mondiali
- Otto nuove abilità esotiche
- Pista di abilità Phantom durante la stagione
In tutto Black Ops 7 e Warzone
- Nuove armi: Maddon RF8, Ballistic Knife e KOGOT-7 al lancio e SOKOL 545, Sturmwolf 45, NX Ravager e Hawker HX in stagione.
- Nuovi accessori: Akita Scorchlink Akimbo, MPC-25 Contrabloom, M8A1 Autostrike-X8 Conversion, CODA 9 Adaptive Discharge, AK-27 Battle-Scar Conversion e Redwell Shade-X Suppressor.
- Nuovi operatori: Dorne e Scorn
- Nuovi eventi: Rally Point, Naughty & Nice Codmas, Evento della Classifica Astra Malorum, più tre eventi da definire.
Season 1 debutta il 4 dicembre, quindi assicurati di tornare su Black Ops 7 per vedere cosa ti sta offrendo.
