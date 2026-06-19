La prima stagione di Invincible Vs inizia il 30 giugno, porterà Universa
Il primo personaggio post-stagionale del gioco di scontro a coppie è quasi arrivato.
Sappiamo cosa aspettarci dal primo anno di supporto postseason di Invincible VS , dato che il gioco di combattimento a coppie introdurrà quattro nuovi personaggi entro i suoi primi 12 mesi. Per cominciare, The Immortal e Universa arriveranno in estate, tutto prima di un nuovo personaggio in autunno, e anche di un altro in inverno. Questi ultimi due devono ancora essere confermati, ma probabilmente non passerà molto tempo prima che si alzi il sipario man mano che ci avviciniamo a ogni periodo di lancio.
Parlando di più dei personaggi confermati, con la prima stagione del picchiaduro prevista per il 30 giugno, lo sviluppatore Quarter Up ha ufficialmente rivelato che Universa arriverà come primo personaggio post-lancio del gioco in linea con questa data.
Grazie al design di Universa come personaggio, giocherà in modo molto aggressivo anche in gioco, con i giocatori premiati per infliggere danni e potenziarsi. Il sito web del gioco offre alcuni dettagli su cosa aspettarsi dal suo stile di gioco.
"Più barra di boost ha, più Universa diventa forte. Universa deve manipolare tatticamente il suo Boost e scatenarlo al momento giusto per sopraffare gli avversari."
Puoi anche vedere Universa in azione nel trailer di gameplay qui sotto, in vista del suo arrivo tra meno di due settimane. E per altri articoli da Invincible VS, dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco qui.