La prima stagione di Skate debutta la prossima settimana e porta gonfiabili rimbalzanti e il suo 'Battle Pass'

Skate ha avuto un lancio in accesso anticipato un po' turbolento, poiché i fan sono alle prese con la monetizzazione e il tono generale del gioco. C'è del lavoro per Full Circle prima che il titolo di skateboard arrivi nel suo stato 1.0 completato, e questo sta iniziando a fare effetto nel primo aggiornamento della stagione.

In arrivo il 7 ottobre, Season 1 introdurrà una serie di nuove funzionalità e contenuti nel gioco, tra cui nuove aree, eventi stagionali, nuove sfide e compiti, partner di marca aggiuntivi e persino l'idea del Battle Pass Skate.Pass.

Per quanto riguarda le nuove aree, San Van deve essere rafforzato con nuove decorazioni a The Orb e The Skateway. Ma questo arredamento sarà solo un assaggio di ciò che verrà, poiché Skate-o-Ween arriverà presto e porterà chicche a tema Halloween tra il 21 ottobre e l'11 novembre. Questo evento è descritto come una "spensierata celebrazione di Halloween che non riguarda tanto lo spettro", un modo per i giocatori di Skate in giro in un costume stupido. Seguirà poi il 7-Ply Maple Harvest tra il 18 novembre e il 2 dicembre, che celebrerà il movimento degli anni '70 quando gli skater scoprirono quanto fosse efficace il legno d'acero come materiale per le tavole da skateboard.

Per il resto, ci sono nuove sfide e compiti sul tavolo, 40 in totale che ruoteranno dentro e fuori su base settimanale. Ci saranno nuovi brand partner, tra cui Santa Cruz, Independent e Creature, oltre a diverse nuove canzoni aggiunte alla colonna sonora da Ice Cube, Dinosaur Jr., Bad Religion e altro ancora.

Ci sarà un aggiornamento dell'illuminazione in arrivo che dovrebbe rendere il gioco ancora migliore e, naturalmente, il Skate.Pass per abilitare modi per guadagnare ulteriormente cosmetici e Tix completando sfide e attività giocando a modo tuo.

Dai un'occhiata a tutto questo in azione nel trailer Season 1 qui sotto.