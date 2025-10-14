La prima supercar Toyota sarà svelata il 4 dicembre

HQ

Toyota e Lexus ci stuzzicano da diversi mesi con immagini e informazioni anticipate sulla loro nuova, supersportiva in arrivo e dopo averla confermata la scorsa settimana (il modello di produzione e non la concept car che è stata mostrata durante la Monterey Car Week, cioè) abbiamo ora appreso tramite un livestream dal gigante automobilistico giapponese quando sarà svelata. Il 4 dicembre è il giorno e secondo i rapporti si tratta di una Toyota/Lexus chiamata GR GT e ha un V8 ibrido di oltre 880 cavalli sotto il cofano e sfiderà così le migliori auto di Ferrari, McLaren, Lamborghini e ovviamente Porsche.