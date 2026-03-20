La primavera è ufficialmente arrivata su Steam con una nuova promozione stagionale

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Barricate i portafogli, gente, oppure semplicemente liberali e preparati a perdere i soldi, dato che un'altra promozione stagionale su Steam è arrivata sulla piattaforma. Il marketplace digitale di Valve è noto per le sue grandi vendite, che arrivano con il cambio di stagione, e ora è il momento di esaminare la tua lista dei desideri e vedere se puoi aggiungere un'altra aggiunta al catalogo arretrato.

Ci sono alcuni sconti importanti da sfruttare al massimo qui, molti dei quali sui classici di tutti i tempi. Fallout: New Vegas è scontato al 90% e solo £0,89, Metro: Last Light Redux è allo stesso scontato e sempre sotto £1 a £0,88. Tiny Tina's Wonderlands, Star Wars Jedi: Survivor, l'originale Dying Light, The Long Dark, Resident Evil 3 Remake, Sid Meier's Civilization 5 e altri sono tutti al 90% di sconto se vuoi trovare un vero affare.

I giochi più recenti in vendita in questo momento includono Call of Duty: Black Ops 7 con il 45% di sconto, Hollow Knight: Silksong con il 20% di sconto, Silent Hill F con il 50% di sconto, Battlefield 6 con il 40% di sconto e Lego Party con il 25% di sconto. Ci sono troppi giochi da elencare, ovviamente, e se vuoi vedere la promozione tu stesso, puoi farlo sulla homepage di Steam.

Come spesso accade con queste vendite stagionali, puoi esplorare la tua coda di scoperta per guadagnare degli adesivi, quindi potrebbe valere la pena tornare su Steam anche se sei sicuro di non comprare nulla. È stato anche bello vedere Valve fare un omaggio all'artista che ha realizzato gli adesivi e le illustrazioni nella pagina dello Store.