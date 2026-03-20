La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit afferma di essere stata "manipolata e ingannata" da Epstein

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Mette-Marit afferma di essere stata "manipolata e ingannata" da Jeffrey Epstein, esprimendo rammarico per la loro relazione passata mentre nuovi documenti fanno luce sul loro contatto.

In un'intervista commovente, la principessa ereditaria ha detto di aver voluto non aver mai incontrato Epstein e ha insistito di non aver mai assistito a nessuna attività illegale durante i suoi rapporti con lui. I fascicoli recentemente pubblicati, tuttavia, suggeriscono una comunicazione tra i due più estesa di quanto si potesse sapere in precedenza, incluse visite e corrispondenza dopo la sua condanna del 2008.

Le rivelazioni hanno scatenato una delle controversie più significative che hanno coinvolto la famiglia reale norvegese negli ultimi anni, suscitando critiche da parte dei leader politici e contribuendo a un calo del sostegno pubblico alla monarchia in Norvegia.

Haakon ha pubblicamente sostenuto la moglie, definendola "forte" in un periodo difficile, poiché anche lei affronta sfide personali, tra cui problemi di salute e il processo in corso del figlio.

Come ha dichiarato Mette-Marit nell'intervista:

Sono stato manipolato e ingannato. Certo, vorrei non averlo mai incontrato. Ha usato il fatto che avevamo un amico in comune e che io sono credulone. Mi piace credere nel meglio delle persone. Ma ho anche scelto di interrompere i contatti con lui. Non ho mai visto nulla di illegale. Ma se avessi trovato informazioni che mi hanno fatto capire che era un abusatore e un molestatore sessuale, non avrei scritto una faccina sorridente dietro.