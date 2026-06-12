La principessa thailandese Bajrakitiyabha è morta dopo quattro anni di coma

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È stato confermato che la principessa thailandese Bajrakitiyabha è morta all'età di 47 anni. La reale thailandese aveva trascorso gli ultimi quattro anni in coma, tutti dopo essere crollata durante un impegno pubblico nel dicembre 2022, e ora è stato riportato che è morta a causa del peggioramento delle sue condizioni.

La principessa Bajrakitiyabha era eleggibile al trono come figlia maggiore del re thailandese, con questo piano di successione ridotto ai suoi due fratelli.

Secondo Sky News, la Principessa Pa, come era spesso conosciuta, ha ricoperto il ruolo di ambasciatrice thailandese in Austria, Slovenia e Slovacchia tra il 2012 e il 2014, conseguendo anche un Master presso la Cornell University di New York e facendo parte dell'ufficio del procuratore generale thailandese negli anni precedenti.

Prima della perdita di conoscenza e del successivo coma, la principessa Pa era tornata in Thailandia e aveva trascorso gli anni servendo come ambasciatrice all'ONU, capo di stato maggiore dell'esercito e anche figura chiave in iniziative benefiche, inclusi i diritti delle donne incarcerate nel paese.