La produzione Alfa Romeo Giulia e Stelvio proseguirà

Poco più di due anni fa, l'Alfa Romeo ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione di Giulia e Stelvio con l'intenzione di concentrarsi sulle auto elettriche per il futuro. Ora è chiaro che hanno cambiato idea e che la produzione di questi due brillanti modelli di auto continuerà fino al 2027. Il gruppo di proprietari Stellantis ha annunciato che sta cambiando la produzione della maggior parte dei suoi prossimi modelli di auto da motori elettrici a motori a combustione e parte di questo è l'estensione della produzione di Giulia/Stelvio. Ciò significa anche che le versioni ad alte prestazioni di queste due vetture, denominate Quadrifoglio, continueranno ad essere prodotte, ma ora si vocifera che entrambe avranno un motore Maserati al posto dello spinner Ferrari, in futuro. Questo secondo Motor1.

"Il motivo per cui Giulia e Stelvio sono rimaste in circolazione più a lungo del previsto è che i loro sostituti sono stati rielaborati per ospitare i motori a combustione. Inizialmente Stellantis aveva previsto che i modelli di seconda generazione fossero venduti esclusivamente come veicoli elettrici, per raggiungere l'obiettivo del marchio di diventare completamente elettrici entro il 2027. Tuttavia, non è più così a causa dell'adozione più lenta del previsto dei veicoli elettrici. Dove l'abbiamo già sentito? In quasi tutte le case automobilistiche, con un paio di eccezioni. Di conseguenza, i motori a combustione interna continueranno, anche nei successori di entrambi i modelli. Ma l'Alfa Romeo ha bisogno di più tempo per adattare la piattaforma STLA Large per la prossima generazione di Giulia e Stelvio per adattarsi ai motori a gas. Nel frattempo, le auto attuali non vanno da nessuna parte, nonostante manchino di qualsiasi forma di elettrificazione".