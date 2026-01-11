La produzione della seconda stagione di Chad Powers è iniziata

HQ

Se vi stavate chiedendo cosa stia facendo attualmente Glen Powell, ora sappiamo che l'attore Running Man è tornato in Georgia del Sud per girare la seconda stagione della serie comica sportiva Chad Powers.

Ciò è stato confermato in un nuovo aggiornamento che rivela che la produzione della serie è ora in corso, con piani per il debutto completo su Hulu e Disney+ in tutto il mondo.

Non ci sono notizie sulla data prevista di anteprima, ma se le riprese sono appena iniziate, una ragionevole ipotesi è che la serie tornerà nel 2027 o, al più presto, alla fine del 2026. Per quanto riguarda la trama di questa prossima serie di episodi, riprenderà dopo il finale a suspense della prima stagione che ha lasciato i fan con più domande che risposte.

