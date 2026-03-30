La produzione della serie Amazon's Tomb Raider si è interrotta mentre Sophie Turner subisce un infortunio

HQ

La serie Tomb Raider di Amazon Prime Video ha dovuto sospendere la produzione, a seguito che la sua star e attrice di Lara Croft, Sophie Turner, ha subito un infortunio. Al momento della stesura, non è chiaro se Turner abbia subito l'infortunio sul set o meno, ma sappiamo che in ogni caso la troupe sta prendendo le precauzioni necessarie per tenere la loro Lara lontana da ulteriori pericoli.

Una dichiarazione ottenuta da Deadline recita quanto segue riguardo all'infortunio di Turner: "Sophie Turner ha recentemente subito un infortunio lieve. Per precauzione, la produzione si è brevemente fermata per permetterle di riprendersi. Non vediamo l'ora di riprendere la produzione il prima possibile."

Si prevede che la chiusura durerà circa due settimane, con tutta la squadra pagata durante la sessione. Non abbiamo ancora una data di uscita o una finestra per Amazon's Tomb Raider, quindi anche se questo infortunio spostasse la data di uscita interna di poco tempo, dubitiamo che sarà abbastanza significativo da sentire un ritardo. Speriamo in una pronta guarigione per Turner. Dopotutto, quelle tombe non si razzieranno da sole.