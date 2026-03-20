La produzione della serie live-action di Assassin's Creed è ufficialmente iniziata

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Abbiamo tenuto d'occhio lo sviluppo dell'adattamento live-action di Assassin's Creed di Netflix, qualcosa su cui stanno lavorando insieme a Ubisoft. Recentemente, abbiamo riportato la notizia che Noomi Rapace e Sean Harris si erano uniti al progetto, e questo dopo le precedenti notizie secondo cui dovremmo aspettarci un aggiornamento più importante "molto presto". Sembra che ora sia qui.

È stato confermato che la produzione della serie è ormai iniziata, con il cast che si trasferirà a Roma per girare una serie ambientata nel 64 d.C., molto prima dell'era di Ezio Auditore da Firenze e persino di Altair Ibn-La'Ahad.

Secondo la sinossi ufficiale della serie, ci viene detto quanto segue in un articolo di Netflix Tudum: "Assassin's Creed è un thriller ad alto volume incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure — una incentrata sul determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta per preservare il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi attraverso eventi storici cruciali mentre lottano per modellare il destino dell'umanità."

Guardando chi sarà protagonista di questo spettacolo, puoi vedere l'elenco completo del cast qui sotto e, come previsto dalla prima, dato che la produzione è appena iniziata, non ci sono informazioni ufficiali da aggiungere. Una ragionevole ipotesi sarebbe che la prima puntata nel 2027 sia la prima in cui vedremo questa serie.