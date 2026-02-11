La produzione di batterie a stato solido sta per iniziare davvero

HQ

L'aspirazione di un veicolo elettrico che percorra ben oltre 1000 chilometri in carica, che possa essere completamente ricaricato in pochi minuti, è legata alla transizione verso un'architettura a stato solido. Questo cambiamento drastico è in corso da anni, ma ora sembra che la transizione stia prendendo forma.

Sia QuantumScape che Factorial, due produttori considerati essenziali nel lancio iniziale di veicoli elettrici a stato solido, hanno annunciato un aumento delle serie, e ora entrambi passeranno dalla prototipazione iniziale alla produzione di massa su larga scala.

Si presume che i primi modelli prontamente disponibili con batterie a stato solido arriveranno in modelli più costosi, ma alla fine si prevede che questo si diffonda.

Oltre a QuantumScape e Factorial, altri stanno preparando serie di produzione complete, come Mercedes e Stellantis, insieme a una serie di produttori cinesi.

Grazie a Mobilsiden per la storia.