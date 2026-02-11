La produzione di batterie a stato solido sta per iniziare davvero
I nuovi produttori stanno cambiando marcia verso la produzione su larga scala.
L'aspirazione di un veicolo elettrico che percorra ben oltre 1000 chilometri in carica, che possa essere completamente ricaricato in pochi minuti, è legata alla transizione verso un'architettura a stato solido. Questo cambiamento drastico è in corso da anni, ma ora sembra che la transizione stia prendendo forma.
Sia QuantumScape che Factorial, due produttori considerati essenziali nel lancio iniziale di veicoli elettrici a stato solido, hanno annunciato un aumento delle serie, e ora entrambi passeranno dalla prototipazione iniziale alla produzione di massa su larga scala.
Si presume che i primi modelli prontamente disponibili con batterie a stato solido arriveranno in modelli più costosi, ma alla fine si prevede che questo si diffonda.
Oltre a QuantumScape e Factorial, altri stanno preparando serie di produzione complete, come Mercedes e Stellantis, insieme a una serie di produttori cinesi.
Grazie a Mobilsiden per la storia.