La produzione di Ready or Not: Here I Come è ufficialmente iniziata

Buone notizie per tutti gli appassionati di horror. Variety riporta che le riprese del sequel di Ready or Not sono iniziate ieri dopo un lungo periodo di preparativi e indiscrezioni. Il film è giustamente intitolato " Ready or Not: Here I Come", e praticamente l'intero cast (inclusa la protagonista Samara Weaving) è confermato per il ritorno.

Ma ovviamente ci saranno alcuni volti nuovi, e tramite Threads è ora rivelato che Sarah Michelle Gellar ed Elijah Wood sono entrambi pronti ad apparire. Non si sa ancora quando il film sarà presentato in anteprima, ma è probabile che sia nel 2026.

Cosa ne pensi dell'originale Ready or Not del 2019?