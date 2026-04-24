La produzione di Scooby-Doo: Origins è iniziata

Jinkies! Netflix ha annunciato che la prima stagione della sua serie live-action di Scooby-Doo è ufficialmente iniziata le riprese. Conosciuto come Scooby-Doo: Origins, questo progetto esplora gli anni formativi della gang di Mystery Inc. e mostra come affrontano e superano il loro primo caso soprannaturale.

Questa serie introdurrà un nuovo cast nei panni degli eroi di Scooby-Doo, con Tanner Hagen nei panni di Shaggy, Abby Ryder Fortson come Velma, Maxwell Jenkins come Fred e Mckenna Grace come Daphne (un ruolo di ritorno dopo che l'attrice ha doppiato la versione giovane del personaggio in Scoob!). Oltre a questo, le notizie sul casting sono molto più serrate, con solo Paul Walter Hauser confermato per la serie in un ruolo non divulgato. Non è chiaro nemmeno come Scooby-Doo sarà presentato, cioè come un vero cane o come un add-on animato alla serie live-action.

Con queste notizie sulla produzione, Netflix ha anche condiviso le informazioni specifiche sulla trama dello show. Puoi vederle qui sotto.

"Durante la loro ultima estate al campo, vecchi amici Shaggy e Daphne si trovano coinvolti in un mistero inquietante che circonda un cucciolo di alano solitario e smarrito che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica cittadina Velma e al nuovo ragazzo strano ma bellissimo Freddy, si mettono alla ricerca del caso che li trascina entrambi in un incubo inquietante che minaccia di svelare tutti i loro segreti."

È stata persino condivisa un'immagine di primo sguardo, che probabilmente dovrà soddisfare la fame dei fan per un po' di tempo, dato che non è stata data data di debutto, anche se il 2027 è probabilmente una scommessa ragionevole.