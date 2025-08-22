La produzione per la stagione 2 del Blue Eye Samurai è iniziata

HQ

Molti di noi ricordano il 3 novembre 2023, perché è stato allora che una serie televisiva d'azione animata per adulti Blue Eye Samurai ha ottenuto la sua prima stagione su Netflix e lo spettacolo aveva 8 episodi in totale. La serie è stata un successo, il che significa che è in arrivo una seconda stagione.

In un nuovo video, i creatori Michael Green con Amber Noizumi e la produttrice esecutiva Jane Wu ci dicono che la produzione della stagione 2 è iniziata. Subito dopo abbiamo un'anteprima piuttosto brutale (o un trailer?) su ciò che dovremmo aspettarci.

La prima stagione è disponibile su Netflix e la stagione 2 dovrebbe arrivare nel 2026. Assicurati di guardare questo ultimo video proprio qui in Gamereactor.