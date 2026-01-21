La progressione incrociata sta finalmente arrivando a Hitman: World of Assassination

HQ

Sembra quasi strano dirlo, ma Hitman 3 e poi Hitman: World of Assassination non hanno mai supportato la progressione incrociata. Qualsiasi dato di salvataggio che avevi nella versione PC del gioco non sarebbe stato trasferito e non avrebbe potuto trasferirsi su altre piattaforme, anche se il primo gioco è uscito cinque anni fa...

Per fortuna, IO Interactive sta finalmente cercando di rimediare a questa situazione, dato che lo sviluppatore danese ha rivelato che presto arriverà la progressione incrociata a Hitman: World of Assassination. Previsto per il 3 febbraio, questo permetterà ai fan di passare tra il gioco su oltre 10 piattaforme portando con sé la tua progressione e i tuoi salvataggi.

Per quanto riguarda quali dati saranno trasferibili tra versioni e piattaforme, ci viene detto che questo include esperienza, livello giocatore, sfide, padronanza delle location, sblocchi e inventario, Achievements e Trophies, Freelancer Mode progressione e progressione della storia della campagna. Ciò che non è trasferibile è la proprietà del gioco, dei suoi DLC o degli sblocchi basati su DLC, dato che questo non è un aggiornamento tipo Play Anywhere.

Il principale problema nell'introdurre questo fenomeno così tardi nel ciclo di vita Hitman: World of Assassination è che ha le sue avvertenze. Funziona unendo i dati tra i tuoi IOI Account, e questo funziona solo per un insieme di dati primari. Potrai comunque accedere ai salvataggi più vecchi non principali su piattaforme separate disabilitando la progressione incrociata.

Allo stesso modo, con questo aggiornamento in mente, aspettatevi un nuovo aggiornamento e cercate IOI Account su browser e mobile, con questo disponibile ora.