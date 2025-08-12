La promozione del GCC Pokémon x McDonald's porta a scalping di massa e spreco alimentare

HQ

La collaborazione tra McDonald's e Pokémon del GCC si è conclusa rapidamente e misericordiosamente a seguito di una domanda superiore alle attese per le carte promozionali incluse negli Happy Meal in alcuni punti vendita McDonald's in Giappone.

Secondo PokéBeach, McDonald's Japan ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Vorremmo informarvi che la distribuzione di carte Pokémon ai clienti che hanno acquistato Happy Meal®, che era prevista per soli tre giorni da sabato 9 agosto a lunedì 11 agosto, è terminata in molti negozi a causa di vendite superiori alle attese. Ci scusiamo sinceramente per non essere stati in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti che non vedevano l'ora di avere il prodotto a causa della fine anticipata di questa distribuzione".

Naturalmente, sono seguite segnalazioni di scalping, file enormi e sprechi alimentari. Con le persone che affollano i negozi non per un regalo veloce, ma invece per la carta Pokémon inclusa come parte della promozione, che potrebbero poi vendere online.

Anche l'appropriazione indebita nei negozi era in programma, con scatole di pacchetti che apparivano su siti di seconda mano a scopo di lucro. La gente sta ancora impazzendo per i Pokémon, anche se ora sono per lo più uomini adulti a fare la fila nella speranza di fare soldi facili da un Happy Meal.

