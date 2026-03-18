La proposta di imposta sulla ricchezza di Frederiksen ha acceso dibattiti in vista delle elezioni anticipate in Danimarca

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Mette Frederiksen ha acceso il dibattito politico in vista delle elezioni anticipate in Danimarca con una proposta di introdurre una tassa sullo 0,5% sui beni superiori a 25 milioni di corone, con l'obiettivo di finanziare le scuole e ridurre le dimensioni delle classi. Questo segna uno spostamento a sinistra rispetto alla sua coalizione centrista con Lars Løkke Rasmussen, mentre cerca di affrontare la crescente disuguaglianza e la pressione sui servizi pubblici.

La proposta arriva mentre Frederiksen beneficia di un aumento di sostegno dopo la sua gestione delle tensioni con Donald Trump sulla Groenlandia. I sondaggi suggeriscono che il cosiddetto "rimbalzo della Groenlandia" abbia rafforzato la sua posizione oltre le linee di partito, con alcuni elettori che ora la vedono come una leader affidabile in un periodo di incertezza geopolitica.

Mette Frederiksen // Shutterstock

I sostenitori sostengono che la tassa rifletta le priorità tradizionali del welfare, in particolare nell'istruzione. "È un approccio danese molto classico al welfare", ha detto un rappresentante del sindacato degli insegnanti (tramite The Guardian), evidenziando sfide come la carenza di personale e l'inclusione nelle scuole. La politica ridurrebbe significativamente le dimensioni delle classi per gli studenti più giovani, una richiesta chiave tra i partiti di sinistra.

Tuttavia, i leader aziendali hanno fortemente criticato la misura, avvertendo delle conseguenze economiche. Henrik Andersen di Vestas riassunse la reazione negativa, affermando: "Basta così," suggerendo che la tassa potrebbe spingere aziende e investimenti fuori dalla Danimarca. Con le elezioni alle porte, il divario tra espansione del welfare e competitività economica è destinato a plasmare l'ultimo rettilineo della campagna.