La prossima campagna di Battlefield non sarà solo un film d'azione

Anche se potrebbe non essere sempre meglio conosciuto per le sue campagne, il prossimo capitolo della serie Battlefield vedrà il ritorno di una storia per giocatore singolo per coloro che vogliono una pausa dal far saltare in aria le cose con i loro amici.

Parlando con Inverse, il direttore creativo Roman Campos-Oriola e il produttore esecutivo Philippe Ducharme hanno parlato delle influenze che stanno portando su Battlefield con questa nuova campagna. "Sono una grande fan di Lioness", ha detto Campos-Oriola, riferendosi allo show su una squadra di sole donne che opera in Medio Oriente. "Mi è piaciuto molto Civil War", ha aggiunto Ducharme. "Alcune delle cose che stiamo spingendo [in questo gioco], il film è in realtà un buon riferimento".

"L'elemento che ci interessa davvero è il concetto di persone di talento ma ordinarie messe in situazioni straordinarie", Ha aggiunto Campos-Oriola. "Questo crea una dinamica molto interessante in termini di relazioni con altre persone. Questi sono elementi che stiamo cercando di catturare nel single player".

Gli sviluppatori, che avevano già lavorato al remake di Dead Space del 2023, hanno rivelato di aver imparato molto sulla creazione di tensione in una narrazione e su come portarla su Battlefield. "Su Dead Space, abbiamo parlato molto della curva di tensione. Come passare da un ritmo all'altro, avere gli alti e i bassi per tenere i giocatori agganciati e persino giocare un po' con le loro aspettative", ha detto Ducharme. "Ovviamente è molto diverso in un gioco come Battlefield. Ma abbiamo comunque portato quella mentalità".

Quindi, non aspettatevi che il prossimo Battlefield contenga solo cose che esplodono ogni cinque minuti. Sembra che vivremo una campagna avvincente quando il nuovo Battlefield verrà lanciato per PC, PS5 e Xbox Series X/S.