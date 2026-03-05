La prossima collaborazione di Overwatch porta Nier: Automata personaggi nel gioco

HQ

In linea con l'arrivo della prima stagione del 2026 di Overwatch, abbiamo visto l'immenso universo di Hello Kitty incrociare con lo sparatutto eroico per una serie di cosmetici che facevano somigliare a Juno il personaggio iconico, ma che includeva anche opzioni per Lucio, Widowmaker, Kiriko, D.Va e Mercy.

La prossima collaborazione è stata ora annunciata e questa vede Overwatch unirsi a un'altra grande serie di giochi, poiché il mondo di Nier: Automata arriva nel gioco di sparatutto per un progetto Project YoRHa.

Il crossover debutta il 10 marzo, ma per quanto riguarda i personaggi che ricevono skin a tema Nier, sembrano essere i seguenti:



Kiriko nel ruolo di 2B



Mercy come comandante YoRHa



Lifeweaver nel ruolo di Adam



Wuyang nel ruolo di 9S



Vendetta come A2



Aspettatevi ulteriori dettagli su questo presto man mano che la collaborazione si avvicina sempre di più al lancio.