La prossima console Xbox potrebbe arrivare già l'anno prossimo, almeno a giudicare dagli ultimi commenti di AMD

HQ

Sebbene Microsoft non abbia ancora menzionato nulla di sostanziale su quando arriverà la prossima generazione di console Xbox, sappiamo che sono in sviluppo con il supporto di AMD, che sta co-ingegnerizzando il chipset e il silicio all'interno della macchina.

Come ci si potrebbe aspettare, questo significa probabilmente che AMD è abbastanza familiare con l'andamento della produzione sulla prossima Xbox, un'informazione particolare che ha emerso durante una teleconferenza condotta dalla CEO di AMD, Lisa Su.

Secondo The Verge, Su ha dichiarato: "Lo sviluppo della nuova generazione Xbox di Microsoft, dotata di un SoC semi-personalizzato AMD, sta procedendo bene per supportare un lancio nel 2027."

Va detto che questo non conferma il lancio della prossima console nel 2027, poiché implica semplicemente che AMD sia pronta a supportare Microsoft quando lancerà il suo prossimo grande hardware da gaming. Tuttavia, dato che Microsoft sta attualmente festeggiando 25 anni di Xbox, con l'anniversario ufficiale a novembre, forse sarebbe un momento interessante per annunciare almeno il prossimo sistema Xbox, lasciando spazio per un lancio nell'anno solare successivo. Questo rifletterebbe in parte i suoi piani per Xbox Series X, che è stata formalmente rivelata al mondo alla fine del 2019 prima di essere poi lanciata alla fine del 2020.

Secondo te, le stelle si stanno allineando?