La prossima era dei fumetti di Miles Morales inizierà questo agosto

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Mentre Peter Parker era considerato l'unico Spider-Man degno di valore agli occhi di molti fan per molti, molti anni, nell'ultimo decennio si è visto una grande rinascita dell'interesse per Miles Morales. Grazie agli eccellenti film dello Spider-Verse e ai giochi di Insomniac, Miles Morales ha preso il suo posto come uno dei Spider-Folk più amati, e questo è destinato a continuare.

Marvel ha annunciato una nuova serie a fumetti incentrata su Miles Morales, con un'avventura amichevole di quartiere che si svolge nelle strade di Brooklyn, territorio di Miles.

Conosciuta come Miles Morales: Spider-Man, la serie a fumetti è considerata una "nuova era" per il personaggio e, per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa avventura, la sinossi spiega quanto segue.

"Miles Morales è tornato in nero (e rosso)! Spider-Man pensa di avere tuttoo: compiti, supercriminali... Una nuova cotta scolastica?? No, no, Miles è concentrato su ciò che conta: aiutare la brava gente di Brooklyn. Amichevole. Quartiere. Spider-Manning al suo meglio! Ma un cattivo vendicativo del passato di Jeff Morales con lo S.H.I.E.L.D. minaccia di distruggere non solo Spider-Man, ma tutta la famiglia Morales!"

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Scritto da Bryan Edward Hill e con illustrazioni di Nico Leon e copertina di Simone Di Meo, il primo numero di Miles Morales: Spider-Man debutterà il 12 agosto. Puoi vedere la copertina della storia qui sotto. Questo sarà anche il prossimo grande capitolo per il personaggio dopo che Sara Pichelli "ha aperto la porta a una nuova generazione di artisti di fumetti con Ultimate Comics Spider-Man (2011)", come ha descritto Leon in una dichiarazione. Per saperne di più da Pichelli, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con la veterana dei fumetti.