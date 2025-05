La prossima espansione di Destiny 2 darà il via alla Saga del Destino

Ieri, Bungie ha finalmente rivelato cosa riserverà il futuro per Destiny 2. Ora che il Light and Darkness Saga si è concluso, lo sviluppatore ha confermato che il prossimo viaggio ci porterà su un percorso diverso in quanto è considerato come Fate Saga. Prenderà il via questo luglio con una nuova espansione nota come The Edge of Fate, e sembra che stia finalmente cercando di esplorare di più sul Nine e su come prendono il sopravvento sulla volontà dei loro sudditi.

In un grande post di annuncio, ci viene detto quanto segue: "I Nove giocheranno un ruolo chiave in questa nuova era di Destiny. Questi potenti esseri esistevano molto prima che il Viaggiatore apparisse nel Sistema Solare, e la loro esistenza, impareremo, rende possibile il mondo che conosciamo oggi. Dopo anni in disparte, è tempo di affrontare a testa alta questo pantheon dimenticato di divinità inconoscibili.

"The Edge of Fate è l'inizio di un lungo viaggio e ci stiamo prendendo il nostro tempo per raccontare una nuova storia che per ora vi lascerà con molte domande senza risposta. Ogni espansione aiuterà a rispondere ad alcune domande, quindi averne due all'anno ci permetterà di fornire quei ritmi a un ritmo più veloce di prima".

The Edge of Fate introdurrà una nuova posizione da esplorare per i giocatori, ovvero Kepler. Si dice che sia ispirato alle sfide di ricerca dei percorsi e alla risoluzione di enigmi e offrirà anche nuovi nemici, equipaggiamento, armi e abilità specifiche per la destinazione. Possiamo vedere gran parte di questo in azione nel nuovo trailer di gioco.

Ma non è tutto, insieme a questa nuova espansione a pagamento verranno lanciate una serie di ulteriori modifiche al gameplay gratuite che introducono un poligono di tiro alla torre, un sistema di armature migliorato e più intricato, un modo più semplice per effettuare il matchmaking e passare da un'attività all'altra noto come Portal, e tutto questo è in aggiunta a una versione migliorata di molte attività presenti oggi nel gioco come parte del Rite of the Nine aggiornare.

Dai un'occhiata alla roadmap Year of Prophecy qui sotto.