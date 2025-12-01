La prossima espansione di Diablo IV dovrebbe essere svelata ai Game Awards

HQ

Aggiornare: Jason Schreier di Bloomberg ha rivolto a ResetEra per affermare che la statua in realtà non si riferisce a un'espansione Diablo IV, ma a qualcos'altro descritto come "buona".

"Non ho idea da dove Jez prenda tutto questo, ma questa statua non sta scherzando l'espansione di Diablo 4. (Al momento non ho intenzione di segnalare cosa sia, mi dispiace, ma è una buona cosa.)"

La trama si infittisce...

Originale: Se siete passati sui social durante il fine settimana, probabilmente siete stati in qualche modo coinvolti nella conversazione che è avvenuta riguardo a The Game Awards e a un certo teaser che ha acceso i fan in un trambusto intenso. Stiamo parlando del teaser di Geoff Keighley, che mostrava un monolite nel mezzo del deserto con ogni sorta di creature e entità inquietanti e mostruose incastonate.

I fan hanno subito concluso che si trattasse di un nuovo God of War, quello che si vociferava sarebbe andato in Egitto, ma sembrava fuori luogo, poiché invece era legato a Diablo IV.

Come confermato da Jez Corden di Windows Central, inizialmente aveva anticipato che fosse il momento di reinstallare l'action-RPG di Blizzard, per poi chiarire ulteriormente quando un fan ha chiesto se il monolite fosse in relazione a Diablo IV, affermando quanto segue: "sì, ma anche di più".

Non sappiamo ancora nulla di più, ma dato che Vessel of Hatred è stato lanciato nell'ottobre 2024, ci aspetta una nuova espansione per Diablo IV.