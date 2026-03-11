LIVE
      La prossima espansione di Palia porterà i giocatori nelle Highlands Reali

      Ci viene detto di aspettarci l'espansione "molto presto a livello mondiale."

      Lo sviluppatore Singularity 6 ha annunciato che presto il mondo di Palia si evolverà ulteriormente con la sua prossima grande espansione. Conosciuta come Royal Highlands, questa espansione porterà i giocatori in un'altra Adventure Zone considerata antica, opulenta e più estiva, un'aggiunta perfetta per il gioco mentre lasciamo costantemente l'inverno alle spalle.

      Parlando delle Royal Highlands in un post sul blog, lo sviluppatore spiega: "Oggi siamo entusiasti di presentare formalmente l'antica ed elegante opulenza delle Royal Highlands. Dare vita a quest'area è stato una tappa fondamentale per il team, e gran parte del nostro recente tempo di sviluppo dietro le quinte è stato dedicato alla preparazione di questa espansione."

      Non abbiamo ancora una tempistica sull'arrivo delle Highlands Reali, ma sappiamo che sarà dopo l'aggiornamento Toadstool Tales che uscirà imminentemente. Singularity 6 aggiunge che questa grande espansione è anche la ragione della riduzione del ritmo delle patch per il gioco, poiché "abbiamo dedicato tempo e cura extra per far brillare davvero questa espansione, e tutto il suo contenuto, prima di prepararci per il suo debutto."

      Per saperne di più sulle Royal Highlands, puoi vedere un'immagine teaser dell'espansione qui sotto.

