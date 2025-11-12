La prossima grande espansione di Elden Ring: Nightreign verrà lanciata a dicembre

HQ

Dal suo lancio all'inizio di quest'anno, Elden Ring: Nightreign è andato sempre più rafforzandosi, affermandosi come una delle avventure cooperative più intense dell'anno - e dopo Deep of Night e Everdark Sovereigns, è ora il momento della prossima grande espansione.

Durante lo State of Play di stasera, Sony ha rivelato che The Forsaken Hollows uscirà il 4 dicembre, introducendo un'intera ricchezza di nuovi contenuti. Tra le altre cose, due nuove classi giocabili. Lo Studioso - un accademico magicamente abile, e il Becchino (no, non il lottatore) - che combatte usando la sua fede e la sua forza brutale.

Avremo anche due nuovi boss a Limveld, insieme ad alcune rovine esotiche e impegnative. Coloro che hanno scelto di preordinare l'espansione riceveranno anche alcuni contenuti aggiuntivi sotto forma di un artbook digitale e una mini colonna sonora.

Riuscirai a ottenere The Forsaken Hollows?