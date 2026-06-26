La prossima patch dello sparatutto in servizio live Wildgate sarà l'ultima per un po', ma il gioco non si chiude

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È una storia che tutti abbiamo già sentito. Gli sviluppatori di talento offrono un'interpretazione interessante di un titolo live-service, ma semplicemente non riescono a trovare il pubblico che la sostenga. Di solito, questo porta alla chiusura dei giochi e alla perdita del lavoro delle persone. Tuttavia, Moonshot Games non prevede nessuno dei due con Wildgate, anche se la prossima patch sarà l'ultima per molto tempo.

In un post su Steam che parla della patch 1.5.4 di luglio, il direttore del gioco Dustin Browder rivela che, sebbene Wildgate sia pronto a ricevere altri miglioramenti, e ne ha avuti molti dal suo lancio lo scorso luglio, questa patch sarà l'ultima da molto tempo. "Nonostante tutti i nostri tentativi di portare nuovi e più giocatori nel gioco, Wildgate non ha trovato un pubblico abbastanza ampio per sostenere lo sviluppo continuo," ha spiegato.

Ci si aspetterebbe che questo sia seguito dall'annuncio che il team ha preso la difficile decisione di chiudere i server e licenziare tutti, ma non è così. Beh, almeno non ci saranno altri licenziamenti. Wildgate non sparirà, dice il post. "Wildgate continuerà a ricevere aggiornamenti occasionali come correzioni di bug, aggiornamenti di bilanciamento e piccoli eventi, attivazioni o ricompense che generalmente riutilizzano contenuti esistenti. E i nuovi giocatori potranno comunque acquistare il gioco su tutte le piattaforme (Steam, EGS, Xbox e PS) - e abbiamo intenzione di partecipare a quante più offerte e sconti possibile."

Moonshot sembra in gran parte affidare il futuro del gioco alla sua community, affidando il Discord alle regole della comunità e facendo sì che un piccolo team centrale continui a monitorare ciò che accade con Wildgate. Al momento della stesura, Wildgate ha un picco giornaliero di circa 30 persone tramite SteamDB, ma ha raccolto migliaia di recensioni dal lancio, la maggior parte delle quali positive. Forse qualcosa potrebbe attirare tutti a bordo, ma probabilmente ci vorrà un piccolo miracolo per salvare questa comunità.