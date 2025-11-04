La prossima presentazione dell'aggiornamento Playdate avverrà entro la fine della settimana

HQ

Cerchi un sacco di nuovi giochi da giocare sul tuo Playdate prima delle vacanze? Se è così, abbiamo delle buone notizie da condividere poiché Panic ha rivelato la data per il prossimo Playdate Update.

Previsto per il 6 novembre alle 18:00 GMT/19:00 CET, lo show cercherà di "fornire un'anteprima dei prossimi giochi per Playdate e dare un'occhiata ad alcuni dei titoli di spicco del 2025 che i giocatori possono acquistare a un prezzo scontato".

Non ci viene detto nulla di più o fornite ulteriori informazioni, ma vale la pena notare che questo spettacolo si svolgerà mentre il Playdate Catalog Fall Sale continua, il che significa che fino al 13 novembre alle 18:00 GMT/19:00 CET è possibile accaparrarsi vari giochi o addirittura intere stagioni di giochi a una frazione del costo.

In linea con questo annuncio, Panic rivela anche che fino ad oggi sono state vendute 80.000 Playdates e che questo numero dovrebbe aumentare durante le vacanze perché per la prima volta in assoluto ci saranno scorte disponibili per il periodo festivo. Sì, puoi acquistare un Playdate oggi senza dover sederti in una lunga lista d'attesa senza sapere quando o se riceverai un'unità.