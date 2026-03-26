La prossima serie Carrie presenta "un aspetto di bullismo sui social media e armi da fuoco a scuola"

Più avanti quest'anno, Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher) torna con Clayface, per cui ha scritto la sceneggiatura. Possiamo sicuramente aspettarci un film DC molto più oscuro di quanto siamo abituati.

Dopo di ciò, ha in preparazione L'Esorcista per il 2027, un nuovo film basato sulla classica storia horror, ma è anche pronto a tornare nel mondo delle serie TV con un remake del classico di Stephen King Carrie , che ha concluso le riprese lo scorso autunno. Una delle attrici del cast è Heather Graham, che interpreta la madre di una delle ragazze che fa il bullo Carrie.

Ha ormai visto i primi tre episodi e naturalmente dice che li trova superbi, ma tramite Deadline offre anche una piccola intuizione che indica una significativa modernizzazione della storia horror:

"Introducono un aspetto di bullismo sui social media e armi a scuola, quindi cercano di modernizzarlo, e sento che [Flanagan] cattura l'essenza di ciò che rende Carrie grande."

Secondo Graham, Flanagan ha anche "ampliato la storia", il che offre più margine di manovra, e aggiunge:

"Spero che stiano pensando di fare forse anche una seconda stagione."

Questo sembra suggerire che il nuovo Carrie non si concluderà necessariamente nella prima stagione. Cosa ne pensi di questa premessa modernizzata di questo classico horror?